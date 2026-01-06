快訊／花蓮F-16夜航失聯！飛官辛柏毅上尉跳傘待援

記者林昱孜／花蓮報導

空軍花蓮基地一架編號6700的F-16戰機，在執行例行性夜間航訓任務時，於花蓮外海突然失去聯繫。（示意圖／國防部提供）

重大飛安意外！空軍花蓮基地一架編號6700的F-16戰機，在執行例行性夜間航訓任務時，於花蓮外海突然失去聯繫，雷達光點從螢幕上消失。據了解，上尉辛柏毅已緊急跳傘逃生，目前在海上漂流等待救援，由於目前氣溫相當低，期盼能夠盡快傳來好消息，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋寶救行動。

空軍司令部今（6）日表示，本屬花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋寶救行動。

