快訊／花蓮F-16驚傳外海墜機！跳傘飛官辛柏毅正期108年班已婚 軍方搜索中

花蓮空軍基地今（6）日晚間驚傳一起飛安意外，一名辛姓飛官駕駛編號6700的F-16戰機進行例行性夜間航訓任務，行經花蓮外海時突失去聯繫，且雷達光點也自螢幕上消失。據悉，上尉辛柏毅在失事後緊急做出決策，啟動彈射座椅跳傘逃生，目前在海上漂流等待救援，由於目前氣溫相當低，軍方已啟動緊急搜救機制，全力展開海空搜尋。

空軍司令部今日晚間表示，本屬花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉執行例行性訓練任務時，在晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘；由於低溫緣故，空軍派遣C-130運輸機及海鷗直升機出海救援，海巡署也派出艦艇趕往現場搜救，詳細事發原因仍待進一步釐清。

據了解，該名失聯飛官辛姓上尉為正期108年班，已婚，一般訓練序列，單座戰機編號6700。

