快訊／花7千元抽中台中購物節千萬豪宅 盧秀燕Call Out幸運兒反應曝

記者潘靚緯／台中報導

台中市長盧秀燕Call out給台中購物節最大獎豪宅得主。(圖／中市經發局提供)

台中購物節每年最受矚目的壓軸大獎，就是送出一戶好宅，今年最大獎是北屯區知名建案一棟「千萬豪宅」，附贈輕裝潢及車位，今(16)日抽出最大獎得主，是南屯區的一位黃先生，11月27日消費7千多元得到一棟千萬豪宅，由台中市長盧秀燕親自Call out通知，沒想到黃先生一接起電話，得知自己抽中豪宅，反應相當冷靜，經過追問才坦承因為過於興奮叫不出來，讓盧秀燕直呼有趣。

今年購物節大獎千萬豪宅，是位於北屯區10期核心地段的「均福匯」，位於軍福九路上，市價近千萬元，附贈輕裝潢及車位，鄰近74號快速道路、台鐵太原站與捷運松竹站，生活機能完整。室內位於2樓，挑高3米6，格局方正實用，大面窗引入充足採光，整體居住舒適度高，適合小家庭、首購族、新婚夫妻等各類型族群入住，是小家庭「起家厝」的熱門選擇。

豪宅幸運得主黃先生表示，自己住在南屯區，已經有一棟房子，抽到的大獎北屯區豪宅該如何安排，還要再思考一下。盧秀燕指出，台中市購物節舉辦七年，今年邀請6國代表代言、首創外籍1萬美金獎項，擴大優惠店家2萬家，連續4屆登錄金額逾300億元，今年累積登錄金額更突破360億元，刷新歷屆新高紀錄。

盧秀燕表示，感謝全國民眾一起拚經濟，今年經濟動盪，台中市購物節的成績不降反升，今年頭獎獎落台中市民，以往抽出豪宅、抽百萬現金，大家的反應都是尖叫，這兩年幸運得主的反應反而都很冷靜，相當有趣。

