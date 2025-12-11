快訊／苗栗公寓傳一氧化碳中毒 5大學生頭暈昏倒送醫 高壓氧急救治

記者潘靚緯／苗栗報導

苗栗一處公寓發生一氧化碳中毒事件，合租的5名大學生頭暈昏倒緊急送醫。（圖／資料照）

苗栗市一處公寓今（11）日凌晨4點多發生一氧化碳中毒事件，5名大學生同租一層樓，其中一名男學生的房間因沒有對外窗，被室友發現昏倒在房間內，其餘2人因短暫頭暈昏倒，另外2人則感到頭暈，趕緊通報119。5個人立即被送往大千綜合醫院急救，經診斷為一氧化碳中毒，所幸經過高壓氧治療後，5人已順利恢復意識。

大千綜合醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗醫師表示，5名大學生合租一層公寓同住，其中2人的房間因比較靠近陽台瓦斯熱水器，凌晨時分先後出現頭暈及短暫昏倒現象，隨後才意識到可能為一氧化碳中毒，趕緊通知其他室友，發現其中一人已昏倒在房間，立即通報119由救護車送往醫院急救。

