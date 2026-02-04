快訊／苗栗南苗市場隨機殺人！警遭砍頭部重傷、嫌犯中彈 民眾遭誤傷累計3傷送醫

苗栗南苗市場驚傳隨機殺人事件，連警察都被砍傷頭部。民眾提供

苗栗市米市街南苗市場於今（4）日清晨7時40分許，驚傳也出現隨機殺人事件。一名41歲的鍾姓男子因不明原因手持利刃在市場內遊蕩，並不斷大聲揚言要殺人，造成現場民眾極度恐慌並隨即報警。警察到場後也遭嫌犯猛砍頭部，血流如注。

目擊民眾指出，嫌犯原本拿刀蹲在賣魚的攤位，警察來了在安撫他，但嫌犯嘴上一直喊：「中苗郵局的人都死光光了」結果警察就噴他辣椒水，嫌犯就激動了，隨即衝到隔壁攤也是賣魚的攤子，然後刺警察的頭兩刀，該名員警頭部重傷、血流滿面。現場3名熱心民眾見狀，奮不顧身衝上前協助壓制嫌犯，另一名員警則在混亂中果斷連開2槍。

廣告 廣告

現場槍聲大作，其中一槍準確擊中鍾姓嫌犯胸口，導致其受傷倒地；但另一槍則不幸誤傷一名見義勇為民眾的手掌。目前這起隨機砍人案已造成包含員警、嫌犯及民眾在內共3人受傷，均已緊急送往醫院搶救中。

目前現場已由警方封鎖，至於鍾姓嫌犯的作案動機及詳細案發經過，仍有待警方進一步調查釐清。根據來源，此事件也引發附近民眾憤慨，甚至有人在兇嫌送醫時氣憤大喊「救他幹嘛」。



回到原文

更多鏡報報導

黃偉哲深夜慰問隨機砍人傷者！公開派出所門口驚悚影片 曝嫌犯行兇動機

石虎慘遭射殺、流浪貓剝皮賣肉 越籍移工化身「山林屠夫」 中院重判8年2月

前基隆市民政處長王榆森涉貪遭羈押禁見！爽收「專屬轎車」還附司機換標案

直擊／傾盆大雨如淚水！大S離世一周年紀念像今揭幕 S媽神情哀戚抵達金寶山