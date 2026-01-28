快訊／苗栗死亡車禍！雙載機車撞擊拋飛 1男掛鐵絲網、1男墜水溝2死

記者陳佳鈴／苗栗報導

一名男子重摔進路旁水溝中；另一名男子則因強大衝擊力，整個人掛在鄰近中油探採辦公室圍牆的防護鐵絲網上，現場畫面驚悚。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣頭屋鄉台 13 線今（28）日下午驚傳重大死亡車禍！一輛由北往南行駛的雙載機車，行經 22 公里處時突發意外，兩名男子不幸墜落路旁，經緊急送醫搶救後，仍因傷勢過重雙雙宣告不治。

今（28）日下午 3 時左右，該輛機車在行進間不明原因下失控衝出路外。目擊者與救護人員發現，其中一名男子重摔進路旁水溝中；另一名男子則因強大衝擊力，整個人掛在鄰近中油探採辦公室圍牆的防護鐵絲網上，現場畫面極為驚悚。

兩名男子不幸墜落路旁，機車則墜落在一旁的雜草堆裡。（圖／翻攝畫面）

警消獲報後迅速將兩人救下並送醫，兩人被救起時已無生命跡象，明顯死亡。目前警方已在事故路段拉起封鎖線進行採證，由於死者身上暫未發現證明文件，身分仍有待確認，詳細的事故原因與是否有其他車輛涉及，仍需進一步調閱監視器釐清。



男子則因強大衝擊力，整個人掛在鄰近中油探採辦公室圍牆的防護鐵絲網上，被救下時渾身是血，已無生命跡象。（圖／翻攝畫面）

