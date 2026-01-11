快訊／苗栗泰安警光山莊泡湯溺斃！大眾池內溺水昏迷…男送醫不治

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗泰安警光山莊發生溺水意外，73歲男子泡大眾池時溺水昏迷，送醫不治。（圖／資料照）

苗栗縣泰安鄉警光山莊發生溺水意外，今日（11日）下午1時許，一名73歲李姓男子與家人前往警光山莊大眾池泡湯時，因不明原因溺水，警消獲報到場時，李男已無生命跡象，經送醫搶救宣告不治，目前全案已報請司法相驗，釐清死因。

苗栗泰安警光山莊發生溺水意外，73歲男子泡大眾池時溺水昏迷，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

據了解，李男今日與妻兒一同前往警光山莊大眾池泡湯，期間李男突然溺水，有民眾發現異狀後通知現場人員，警光山莊主任立刻撥打119求救，但救護人員到場時，李男已無生命跡象，經送醫搶救不治。警方表示，目前正在製作相關筆錄及證卷，後續將報請苗栗地檢署進行相驗，釐清李男死因。

廣告 廣告

擁有百年歷史的「泰安警光山莊」，因位於泰安溫泉源頭，溫泉水質良好，有「泰安第一湯」美稱，特色是弱鹼性碳酸溫泉，平均水溫約46度，也被稱為「美人湯」。由於大眾池價格100元，又不限時間，每到冬季都吸引大批民眾前來泡湯，是泰安熱門溫泉勝地。

大湖分局呼籲，民眾從事泡湯、戲水等活動時，務必留意自身身體狀況；如發現身體不適，應立即停止活動並向現場人員或撥打119求助，以確保自身及他人生命安全。



更多三立新聞網報導

