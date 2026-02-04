快訊／苗栗狂男砍警「恐怖第1視角」曝 借手機突發狂對警當面揮刀

記者陳佳鈴／苗栗報導

鍾嫌在市場走道與警方對峙，情緒極度不穩定。雖然南苗派出所朱姓員警第一時間對其噴灑辣椒水試圖制服，但鍾嫌仍持刀猛力衝向朱警進行近身扭打。（圖／翻攝畫面）

今(4日)晨發生在苗栗南苗市場的隨機砍人案，最新案發過程也曝光！當時警方抵達時，鍾男正在向攤商借用手機，遭拒後竟在人潮眾多的市場內亮出摺疊刀叫囂，甚至威脅要向其他攤商「討債」。警方先勸導他棄械，但鍾男不僅拒絕棄刀，更突然發狂衝向員警揮砍，33歲員警頭部受重創，現場情勢一度極為失控。

從警方密錄器畫面中可見，鍾嫌在市場走道與警方對峙，情緒極度不穩定。雖然南苗派出所朱姓員警第一時間對其噴灑辣椒水試圖制服，但鍾嫌仍持刀猛力衝向朱警進行近身扭打。

員警開槍還擊，打中鍾男的胸口倒地後，附近攤商也立刻一擁而上，將鍾男壓制。（圖／翻攝畫面）

33歲的朱均諭員警在搏鬥中，頭部遭嫌犯狠砍2刀，當場血流如注，員警開槍還擊，打中鍾男的胸口倒地後，附近攤商也立刻一擁而上，將鍾男壓制。而當時警方開槍時流彈還波及到另一名熱心民眾，當場痛的哇哇大叫「打到我的手了」！羅姓民眾左手掌不慎遭 1 發流彈波及受傷，目前也已送醫治療。

據了解，鍾男過去曾有殺人未遂及傷害罪等嚴重前科。他目前未婚，平常與父母同住。由於鍾男曾有在後龍市場擺攤賣青菜的經歷，對市場環境並不陌生。對於鍾男今早如何抵達苗栗市區、為何隨身攜帶折疊刀並因借手機不成便發狂襲警，警方表示目前還在調查，尚未釐清具體原因。

由於鍾男曾有在後龍市場擺攤賣青菜的經歷，對市場環境並不陌生。（圖／翻攝畫面）

