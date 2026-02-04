快訊／苗栗狂男隨機砍人「警頭遭劈2刀」 同袍開槍誤擊民眾釀3傷送醫

記者陳佳鈴／苗栗報導

41歲鍾姓男子，不明原因持刀在市場內咆哮揮舞，揚言要「殺死人」。警方獲報趕抵現場時，殺紅眼的鍾男竟不顧喝止，持刀朝一名員警頭部猛砍。（圖／翻攝畫面）

苗栗市人聲鼎沸的南苗市場，今（4）日清晨發生駭人聽聞的隨機砍人血案。一名41歲鍾姓男子，不明原因持刀在市場內咆哮揮舞，揚言要「殺死人」。警方獲報趕抵現場時，殺紅眼的鍾男竟不顧喝止，持刀朝一名員警頭部猛砍，導致員警頭部中2刀鮮血直流。場面失控之際，另一名員警果斷開槍制止，卻在混亂中不幸誤傷一名上前協助壓制的熱心民眾。

目擊者指出，事發於上午7時40分許，當時市場內買菜人潮眾多。鍾男持刀遊蕩且情緒激動，嚇得婆婆媽媽四處逃竄。兩名員警獲報迅速趕抵博愛街現場，試圖控制場面。

豈料鍾男見警不退反進，突然暴起攻擊，持刀朝其中一名員警頭部揮砍。該名員警閃避不及，頭部慘遭劈中2刀，當場濺血。此時，3名見義勇為的民眾見狀，不顧自身安危衝上前試圖合力壓制凶嫌。

鍾男見警不退反進，突然暴起攻擊，持刀朝其中一名員警頭部揮砍。該名員警閃避不及，頭部慘遭劈中2刀，當場濺血，最後警開槍壓制。（圖／翻攝畫面）

眼見同袍倒地、民眾與持刀歹徒糾纏，另一名員警為保全眾人性命，情急之下連開兩槍。其中一槍精準擊中鍾姓犯嫌胸口，成功使其失去行動能力；但遺憾的是，另一發子彈在混亂中誤擊了一名正在協助壓制的民眾手掌。

警消獲報後立即啟動大量傷病患救援機制，將頭部遭砍的員警、胸口中彈的鍾姓犯嫌，以及手掌中彈的熱心民眾，分別送往醫院搶救。目前3人正在接受治療中。至於鍾男為何會持刀隨機攻擊？以及警方用槍時機與誤傷責任歸屬，苗栗警分局已封鎖現場鑑識，並調閱監視器進一步釐清案發經過。

