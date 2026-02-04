快訊／苗栗砍警狂男市場隨機砍人 胸部中彈送醫搶救不治

記者陳佳鈴／苗栗報導

警方朝著鍾男開槍，他胸口中彈送醫，經搶救後仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）

苗栗南苗市場今（4）日清晨一名41歲鍾姓男子，不明原因持刀在市場內咆哮揮舞，揚言要「殺死人」。警方獲報趕抵現場時，殺紅眼的鍾男竟不顧喝止，持刀朝一名員警頭部猛砍，導致員警頭部中2刀鮮血直流。場面失控之際，警方朝著鍾男開槍，他胸口中彈送醫，經搶救後仍宣告不治。

目擊者指出，事發於上午7時40分許，當時市場內買菜人潮眾多。鍾男持刀遊蕩且情緒激動，嚇得婆婆媽媽四處逃竄。兩名員警獲報迅速趕抵博愛街現場，試圖控制場面。

豈料鍾男見警不退反進，突然暴起攻擊，持刀朝其中一名員警頭部揮砍。該名員警閃避不及，頭部慘遭劈中2刀，當場濺血。此時，3名見義勇為的民眾見狀，不顧自身安危衝上前試圖合力壓制凶嫌。

眼見同袍倒地、民眾與持刀歹徒糾纏，另一名員警為保全眾人性命，情急之下連開兩槍。其中一槍精準擊中鍾姓犯嫌胸口，成功使其失去行動能力；經送醫後院方宣告搶救不治。

