快訊／苗栗警市場遭砍！鍾東錦赴院探視

▲苗栗苗南市場發生砍人事件，共造成1死2傷。（圖／Threads@paddyliuzzz授權提供）

[NOWnews今日新聞] 苗栗市南苗市場今天上午7點多驚傳砍人案！45歲鍾姓男子因在市場內亮刀，嚇壞民眾，在警方到場處置時突然揮刀砍傷33歲朱姓員警，導致朱員頭部被砍中2刀，分別受有7公分與10公分傷口，並出現顱骨局部骨裂，術後已轉入加護病房觀察，另有一名羅姓民眾手掌遭誤傷，幸無大礙；然而在這場混亂中，一名李姓員警為制止鍾嫌連開2槍，導致鍾嫌胸部中彈送醫不治，縣長鍾東錦15時30分至大千醫院、16時將前往部立苗栗醫院急診大樓探視傷員。

據了解，今天一大早七點多，當時45歲鍾姓男子疑似找攤商借手機遭拒，隨後亮出隨身攜帶的折疊刀，引起市場內民眾恐慌，警方獲報到場處理後，多次喝令鍾男棄刀無效，警方隨即噴辣椒水試圖制伏他，這時，鍾姓男子竟突揮刀砍傷朱姓警員頭部，危急之際，一旁李姓員警連開2槍制止，一發擊中鍾男腹部，另一發流彈則不慎波及上前幫忙的羅姓民眾左手掌，3人隨即被送往醫院治療，然而嫌犯因左上臂、左胸、左腹受傷，經搶救後傷重不治。

事發過後，苗栗市長余文忠第一時間趕往醫院探視受傷人員，縣長鍾東錦15時30分至大千醫院、16時將前往部立苗栗醫院急診大樓探視。

