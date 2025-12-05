快訊／苗栗頭份工廠火警！火勢狂燒黑煙竄天際…京元電子急喊：不受影響

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗頭份市紡織工廠火警，火場竄出大量黑煙，現場濃煙密布。（圖／翻攝畫面）

今日（5日）下午4時許，苗栗縣頭份市自強路一處紡織工廠驚傳火警，起火原因疑似是工人鋸東西時，火星掉落引燃雜物，導致火勢一發不可收拾，現場濃煙直竄天際。幸好消防隊員到場灌救，順利控制火勢，現場無人受困傷亡，詳細起火原因仍有待後續調查釐清。

苗栗縣消防局5日下午4時6分獲報，自強路一處紡織工廠廠房起火，立即調派5個分隊到場灌救，目前火勢已獲得控制，現場無人受困傷亡，消防隊仍在進行殘火處理。由於大量救災車輛進出，頭份派出所員警也到場進行交通管制。

廠房內堆放的木棧板起火燃燒，火勢一發不可收拾。（圖／翻攝畫面）

據了解，起火廠房頂樓正在進行冷卻水塔拆除工程，工人疑似在焊切鋼筋等結構物時，火花掉落引燃一旁堆放的木棧板，加上風勢助燃，導致火勢續速延燒，現場濃煙密布，黑煙直竄天際，連數公里外的高速公路都清晰可見，幸好無人受困傷亡。

消防局初判，現場燃燒面積初判約為70平方公尺，詳細起火原因仍有待調查釐清，並提醒因東北季風吹拂助長濃煙飄散，請頭份、竹南鄰近住戶緊閉門窗，外出時戴口罩加強防護，以免吸入有害物質。

京元電子澄清起火地點非承租廠房，公司營運不受影響。（圖／翻攝畫面）

由於半導體晶圓測試廠京元電子，10月時曾公告與該紡織工廠簽約承租廠房，擴充產能使用，導致火警消息曝光後，一度傳出是京元電子承租廠房起火。對此，京元電子澄清，起火廠房並非該公司承租區域，公司營運一切正常未受影響。

