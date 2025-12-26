快訊／苗栗「鐮刀男」隨機傷人！婦人腰傷「再衝超商揮刀」 法院准羈押

社會中心／羅欣怡報導

何姓男子昨（26日）傍晚持鐮刀傷人，法院今日裁定羈押。（圖／翻攝畫面）

苗栗一名年約30歲的何姓男子，昨（25日）下午近5時，持鐮刀不明原因攻擊路過的婦人，婦人腰部受傷送醫，何男離開現場後沒多久，又衝進超商試圖攻擊店員。警方獲報到場，以優勢警力壓制逮捕、戒護就醫，全案將依傷害、恐嚇罪送辦。苗栗地檢署複訊後向法院聲請羈押，裁定羈押獲准。

警方表示，何男昨日傍晚16時55分許，不明原因持鐮刀在源林街攻擊一名婦人，所幸因天冷衣厚，僅造成婦人左側腰部頓挫傷，經就醫後無大礙。何男犯案後又在

大街遊蕩，攻擊一輛停等紅燈的轎車，造成鈑金損傷，有目擊民眾表示，當時看到何男手拿鐮刀走在馬路上，因為天氣寒冷，大家都在室內，馬路上只剩她一個人在等紅燈，愈想愈害怕，只能闖紅燈跑走。

隨後，何男又於17時2分許至為公路一家超商，持刀作勢攻擊櫃檯店員，所幸店員閃避沒有受傷，旋即由員警到場將其壓制逮捕，依傷害、恐嚇罪移送。

苗栗地檢署表示，經檢察官訊問後，認定何男涉犯《刑法》傷害罪、恐嚇危安罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有再犯之虞，向法院聲請羈押。法院審理後，認為檢方聲請理由成立，今日裁定羈押獲准。

不良行為，請勿模仿！

