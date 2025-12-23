快訊／英勇肉身擋刀亡！英雄余家昶確定入祀忠烈祠

北市日前發生隨機殺人釀4死11傷，兇手張文疑畏罪墜樓身亡，警方事後起獲相關刀械、煙霧彈和煤油彈等做案工作工具，卻始終沒找到張文的手機，僅從張文平板電腦的雲端硬碟發現犯罪計畫，經查，張文名下有2組手機門號，其中遠傳電信門號因欠費被停話，中華電信部分雖有欠費但仍可使用，不過張文已近1年沒有電話通聯記錄，完全斷絕用手機對外聯絡。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 16