快訊／英特爾財測失色重摔14%！輝達激勵台積電ADR逆勢再噴發
財經中心／程正邦報導
美股周五（23 日）開盤走勢震盪，科技股財報喜憂參半。半導體龍頭英特爾（Intel）因最新財測大幅低於市場預期，引發投資人恐慌，盤中股價跌破15%，拖累費城半導體指數走低。與此同時，地緣政治風險與川普政府政策的不確定性持續壓抑市場情緒，雖然標普 500 指數盤中出現反彈，不過分析指出這只是一種「震盪後的平衡」，而非全面性的牛市轉向，資金正加速逃往黃金與新興市場避險。
英特爾轉型陣痛期？執行長坦言「需要時間」股價應聲崩
英特爾盤前公布 2025 會計年度第四季財報，營收雖以 億美元略高於市場預期的 億美元，但市場更關注其疲軟的前景展望。公司預估本季營收僅介於 117 億至 127 億美元，遠遜於分析師預期的 125.1 億美元。
執行長陳立武坦言，公司面臨的製造問題與競爭壓力仍需時間扭轉。這番悲觀言論重擊投資人信心，英特爾盤中一度重挫 ，每股報 45.79 美元左右。相較之下，AI 龍頭輝達（NVDA）因傳出中國官方可能放行 H200 晶片採購，股價逆勢上漲近 1.5%，呈現半導體兩樣情的極端局面。
避險情緒升溫：金價衝高、資金湧入歐洲與日本
由於市場對聯準會（Fed）獨立性的疑慮，以及川普政府強化格陵蘭掌控權等國際局勢不安，投資人紛紛調整資產配置。美銀（BofA）數據顯示，2026 年初以來，投向已開發市場的 500 億美元資金中，僅不到 8 億美元流入美股，其餘多數流向歐洲與日本市場。
這種避險傾向也反映在商品市場。現貨黃金盤中一度逼近每盎司 4,970 美元，延續強勢表現，有望寫下疫情以來最佳單周漲幅。分析師指出，由於美國公債近期未能發揮避險緩衝作用，黃金已成為資金的首選防空洞。
最新盤中數據（截至台北時間 24日凌晨近 1 時）
美股主要指數目前漲跌互現，那斯達克在科技權值股支撐下維持平盤：
* 道瓊工業指數： 下跌 247.33 點（-0.50%），報 49,136.68 點。
* 標普 500 指數： 上漲 10.99 點（+0.16%），報 6,924.34 點。
* 那斯達克綜合指數： 上漲 120.70 點（+0.52%），報 23,556.72 點。
* 費城半導體指數： 下跌 79.70 點（-0.99%），報 7,975.48 點。
明星個股走勢：
* 英特爾 (INTC)： 下跌 15.66%，報 45.82 美元。
* 寶僑 (PG)： 受摩根大通調升評級激勵，上漲 0.79%，報 150.05 美元。
* 輝達（NVDA）： 上漲 1.63%，報 187.74 美元。
* 台積電 ADR (TSM)： 上漲 2.22%，報 334.65 美元。
關鍵經濟數據登場：PMI 與信心指數揭曉
盤中陸續公布的重要數據顯示，美國經濟仍具韌性但成長放緩。1 月製造業 PMI 初值為 51.9，略高於前值；服務業 PMI 則預期為 52.9，顯示景氣仍維持在 50 榮枯線以上的擴張區間。此外，密西根大學消費者信心指數終值上調至 54.0，優於預期，顯示民間消費動能尚未完全熄火，這也讓聯準會下周的利率決策更具挑戰性。
分析師觀點：市場回歸基本面的關鍵在於「指引」
KBC 全球股票主管 Andrea Gabellone 認為，雖然地緣政治紛擾不斷，但企業對 2026 年全年的「財測指引」才是決定美股能否重拾升勢的關鍵。在目前高估值的背景下，任何低於預期的預測（如英特爾案例）都會引發劇烈的市場回測。
