快訊／英相施凱爾抵達北京！７年來首度英國領導人訪問中國

編譯林浩博／綜合報導

根據英國廣播公司（BBC）的快訊，英國首相施凱爾（Keir Starmer）已搭專機抵達中國首都北京，展開他為期三天的訪中行。這也是自2018年以來，首度有英國領導人踏上中國土地。

施凱爾在飛往中國的機上表示，他此行將帶給英國好處。施凱爾預計將與中國領導習近平會面，尋求發展兩國的商貿關係。他這趟就帶領了規模龐大的代表團，包括約60名商界與文化界的領袖。

至於人權議題，施凱爾表示：「我一向都會提起應提起的議題。」不過，施凱爾拒絕進一步說明。壹傳媒創辦人黎智英擁有中英雙重國籍，外界都關注施凱爾在與習近平見面時，是否會提出。

廣告 廣告

英國首相施凱爾所搭乘的專機，於28日下午5點半左右，抵達了北京。（圖／翻攝自X平台 @ShanghaiEye）

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

加國前腳走、英後腳隨到北京！施凱爾明訪中：不會選邊站、會提黎智英案

芬蘭總理訪中 格陵蘭風波下北京藉機拉攏美國盟友

川普酸北約「躲後方」惹怒盟友！英國哈利王子籲：尊重北約犧牲

放行超級大使館獲得訪中門票！施凱爾將攜手中國重啟「黃金時代」對話

