快訊／范姜彥豐反擊「粿粿17分長影片」 批對方惡意抹黑：留點口德吧

范姜彥豐發文反擊粿粿。翻攝范姜彥豐Zack臉書、Instagram

藝人范姜彥豐與粿粿的婚變風波持續延燒！男方繼10月29日公開指控妻子外遇王子（邱勝翊）後，10月31日再發布4點律師聲明，嚴正駁斥王子說法。而粿粿於今（1日）發布了一支長達17分鐘的影片，親自自身立場，但隨即被范姜彥豐直指「根本抹黑」。

范姜彥豐在貼文中直指粿粿的影片充滿「惡意醜化」與「慣性說謊」，他表示：「17分鐘的聲明中鋪天蓋地的謊言和誇飾以及惡意醜化，對於慣性說謊而言，這樣的說詞似乎也不太另人意外。」他回顧三年婚姻，強調自己從未否認彼此的努力，因此在10月29日的離婚聲明中未提及「夫妻間的日常私怨」。范姜彥豐認為，若一方持續以謊言掩蓋真相，只會讓事件變成「各說各話」，模糊真正焦點——「婚姻出軌」。

廣告 廣告

針對粿粿影片中提及的生產費用，范姜彥豐澄清：「懷胎十月的辛苦我心疼但無法分擔，因此即使是在經濟沒有餘裕的狀況下我承諾生產相關的所有支出全由我處理，不用擔心。事後因為保險支付全額生產費用也意外省下了這筆開銷。當時為了感謝太太的辛苦，仍盡力將自己的心意轉化為其他形式帶太太去買精品包、買單眼、電腦等，就希望盡自己所能慰勞太太生產的辛苦，而以上卻只被形容為一句『生產費用都是自己處理的』真的無奈。」

此外，范姜彥豐特別糾正出軌時間線，駁斥粿粿的說法：「最後請勿誤導出軌的時間線。美國回來→妳首次提離婚→我找婚姻諮商→妳說如果要挽留繼續婚姻就必須簽婚前協議→發現證據出軌心死→停止挽留開始協商，並非妳說的是協商離婚後才跟邱勝翊先生毀了我們這個家。」他強調，事件順序並非如粿粿所述。

范姜彥豐並貼文中補充：「趁著家人午睡，看完了17分鐘的回應！？基本上如所料惡意抹黑、避重就輕，這邊迅速回應一下，也想好言相勸。夫妻緣分已盡，再多的謊言終究會被一一揭穿，面具是沒辦法戴一輩子的留點口德吧。」

范姜彥豐發文全文。翻攝Instagram @zack_fanchiang

范姜彥豐發文請對方留點口德。翻攝Instagram @zack_fanchiang



回到原文

更多鏡報報導

粿粿指控范姜彥豐「雙面態度」 承認與王子「有踰矩行為」

粿粿iPad被范姜彥豐拿到「慌了」 澄清「從來沒跟王子住一起」

王品澔捲入「粿粿外遇王子」風波 阿翔曾外遇：沒資格評論