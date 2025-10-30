快訊／范姜彥豐控粿粿出軌！最新17字沉痛發聲
男星范姜彥豐指控妻子粿粿與王子婚內出軌，造成不小討論，今（30）日上午范姜彥豐PO出最新限時動態指出，「『家屬』是無辜的，也請別開『家屬』的玩笑了。」
范姜彥豐最新發聲。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）
范姜彥豐29日PO出9分鐘影片控訴，粿粿今年去了美國一趟之後態度和行為大轉變，在婚姻存續期間內出軌王子，更表示「身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑」，他一再求和，但換來的卻是她越來越冷淡、甚至變本加厲。
范姜彥豐坦言，粿粿去美國的同時他也和家人前往日本一週，期間「家屬」第一週由女方家人照顧，他在回國後便前往台中接「家屬」回來獨自照顧。但他發現粿粿在出國期間，整天下來僅有幾則簡短回復，也未主動說要看他獲「家屬」，他雖失落仍主動打視訊電話給粿粿，心想回國後就會好起來。
范姜彥豐指出，粿粿回國後說完得很開心，也在過程中想了很多，認為兩人太常黏在一起，希望未來能有更多屬於自己的時間與空間，可以獨自和朋友相處，要他不要總跟在身邊。他聽完後相當難過，但也試著調適自己接受現狀，沒想到粿粿開始三天兩頭都和同一群人出去，漸漸地不再交代和誰去、去哪裡，早出晚歸最後直接不回家，導致這段期間「家屬」都見不到粿粿。
范姜彥豐直指，沒過多久後她就看見粿粿和王子邱勝翊之間明確的出軌證據，結果粿粿卻從頭否認到底，甚至對天發誓說她沒有對婚姻不忠，兩人溝通過程中，粿粿甚至利用我想維繫婚姻與家庭的心態，試圖引導他簽下放棄婚後財產分配的條約，後來遭親友即時阻止。
