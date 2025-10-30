范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」 痛喊：信任和真心被踐踏
前中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員江瑋琳（粿粿），在7月底傳出和范姜彥豐3年婚變消息，雙方對於相關傳聞始終未多做回應。未料，29日范姜彥豐突在社群PO出一段影片，控訴粿粿婚內出軌王子，氣憤寫下，「我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑。」
范姜彥豐貼文開頭直接標註粿粿和王子的IG帳號寫下，「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧 ？身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用。」更怒斥，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」
范姜彥豐貼文全文
@meigo.c @prince_pstar
你們一定覺得偽裝成朋友的樣子
越大膽 就越安全
而且還永遠不會被發現吧 ？
身邊知情的幫你們隱瞞 不知情的被你們利用
我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑🤡
當知道真相後 再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片 甚至想起你們過去開的玩笑 真的讓人毛骨悚然
「這頂綠帽究竟從何時開始 就戴在我頭上了？」
你們兩人親手毀了一個家 而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我 當時肯定覺得很好玩吧？
我一向不喜歡主動找人訴苦
所以真的打從心裡謝謝這段時間願意關心我 並支持我的家人和朋友們
你們可能很難想像 當我在無盡的絕望裡 有苦難言時 你們的每一份溫暖 都支撐著我面對每天的黑暗
也抱歉之前還沒辦法透露什麼內容 如今我決定尋求法律途徑 站出來與兩人對抗
同時這份聲明也是為了給粉絲及媒體一個交代
很抱歉這段時間讓大家擔心了..
是的 我的家庭 破碎了
我的心 也碎了…
今後的路勢必很艱難 我也知道 無論如何都必須努力堅強的走下去…
#道德淪喪 #三觀崩塌
📍以上為本人親筆聲明，內容屬個人事實經歷與立場陳述，懇請媒體公允報導，並給予共同朋友們空間與尊重。
（2025.10.29）
