快訊／范姜彥豐現身了！自爆「粿粿劈腿王子」後 首度露面同框天后闆妹
記者林昱孜／台北報導
范姜彥豐上月29日認了與粿粿婚變，丟出核彈級消息，指控愛妻與男星王子（邱勝翊）婚內出軌，自己成了「綠帽小丑」。天后闆妹更在事件爆發後，點出美國行「偷吃不只一對」引起軒然大波，今（3)日8點進行雙11購物節直播，范姜彥豐歷經婚變風波後將首度公開現身。
范姜彥豐自爆粿粿與王子婚內出軌後，後續便不曾公開露面，也沒有再以影片方式現身；范姜彥豐今（3）日將現身天后闆妹雙11直播，事前準備照曝光，他看起來氣色不錯，據悉，在直播中將準備花束祝福購物節活動成功。
據了解，范姜彥豐與闆妹之間有共同朋友，原本就有洽談合作，這次爆發婚變事件後，感受到闆妹溫暖，因此特地到場，以行動支持；這段歷經婚變風暴期間，除了闆妹外，范姜彥豐也獲得不少網友加油打氣。
