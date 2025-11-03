快訊／范姜彥豐「暴瘦11公斤」吐心聲：不得已才上檯面 闆妹卡首位送暖
娛樂中心／林昱孜報導
范姜彥豐爆出婚變後，今（3）晚間他首度現身，在雙11購物節中合體天后闆妹，范姜彥豐透露，這段期間因為壓力大暴瘦，體重從76公斤掉到65公斤，能重新站出來，是因為身邊人的關心支持，坦言真的是因為不得已，才會把家務事搬到檯面上，不少網友留言：「范姜加油」。
「如果可以私下處理，也不會想把事情鬧上檯面，既然已經被推到檯面上，就有我不得不說明的原因」，范姜彥豐婚變後首度露面，這幾天承受極大壓力，讓他暴瘦11公斤，外界質疑，為何要把婚變原因公開，讓整件事情波及到家人，他也首次吐露心聲。
天后闆妹聽完後表示，夫妻之間的事，外人難以知道全貌，大家應該要給予尊重空間，呼籲網友不要因為此事而出現網路霸凌行為；范姜彥豐感謝闆妹在婚變爆發後，第一時間就有關心問候，這次也特地現身直播，希望能祝福雙11購物節活動圓滿落幕。
范姜透露，在婚變爆發後，開始出現合作邀約，闆妹也藉著在直播中奪得先機搶當第一：「我要卡位當第一個」，立刻邀他擔任洗髮精年度代言人，還開玩笑表示，希望他用洗髮精把壞運和不好的情續和陰影洗掉；不少網友看到范姜刷一排留言：「范姜好帥」、「闆妹好暖」、「加油」。
