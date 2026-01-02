快訊／「莊家班麻油雞」雙北10分店遭突襲加料 3嫌羈押禁見獲准
記者莊淇鈞／新北報導
莊家班麻油雞店雙北10家分店，跨年夜當天被不明人士將砂糖、芥末粉等倒入湯鍋，導致餐點全數報廢，新北警方循線陸續逮捕21歲謝姓男子、22歲江姓男子及25歲李姓男子，警詢後被依恐嚇、毀損罪嫌移送法辦，新北檢方訊後向法院聲押3人，稍早前法院裁准羈押禁見。
