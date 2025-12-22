快訊／莫斯科汽車爆炸！俄羅斯將軍遭炸死

編譯林浩博／綜合報導

英國廣播公司（BBC）22日引述官員報導，一名俄羅斯的將軍在首都莫斯科遭到炸死。據俄羅斯調查委員會表示，該日早晨汽車底下的爆裂裝置引爆，炸死了在車上的薩德羅夫（Fanil Sarvarov）中將。

目前俄方正調查烏克蘭情報機構是否涉案。烏方暫且尚未回應。俄羅斯調查人員已被派至現場蒐證，事發地據悉在莫斯科南方。俄羅斯媒體報導，爆炸發生在靠近公寓的停車場。

爆炸發生後的現場。（圖／翻攝自X平台 @IAPonomarenko）

