快訊／華碩驚傳全面退出手機市場？他爆料裁員內幕曝、這部門做到年底止

財經中心／李宜樺報導

華碩ROG Phone曾是電競手機指標，如今卻傳出將停產，引發粉絲震撼。Zenfone主打AI與攝影差異化，仍難敵市場洗牌壓力，傳出做到年底止。（圖／翻攝自thread@01_phone2018）

華碩驚傳全面退出手機市場的消息，在農曆年前夕於科技圈炸鍋。Threads上知名手機通路「零壹通訊 憲東手機人生」爆料指出，華碩手機事業將於2025年12月31日畫下句點，不只Zenfone與ROG Phone不再推出新機，全台專賣門市也將同步撤場，相關說法迅速在社群延燒，引發網友高度震撼與不捨。



手機行爆料 華碩手機做到年底

爆料者指出，消息來自原廠與代理端，實務面已無法再向通路出貨華碩手機，且台灣手機部門「確定做到12月31日」，包含ROG電競手機線也被確認不會再有後續機種。相關說法與近期市場觀察相互呼應，有網友直言「上個月就聽說ASUS外包行銷人員整批裁掉」，但公司始終未對外發布正式新聞。

市場異動 門市撤點 行銷外包先裁

這項傳聞之所以引發恐慌，在於華碩近年手機產品力其實逐步回穩，ROG Phone穩居電競族群，Zenfone也主打AI與攝影差異化，卻仍敵不過高階市場被三星把持、中階被陸系品牌血洗的殘酷現實。多名通路業者私下坦言，華碩手機銷量近年難以支撐完整產品線，資源集中效益有限。

網友熱議 通話錄音成最後亮點

消息曝光後，網友湧入留言感嘆「台灣手機品牌真的要退場了嗎」、「通話錄音這功能真的回不去了」，也有人質疑消息真實性，要求華碩出面說清楚。對此，華碩僅低調回應「內部正在確認中，謝謝」，曖昧態度反而加深市場疑慮。

官方沉默 一句確認中 更惹猜測

若傳聞成真，這將是繼HTC式微後，台灣手機產業的另一個時代句點。華碩是否真要全面收手，答案恐怕只剩時間揭曉，但市場已先一步嗅到退場氣息。《三立新聞網》記者詢問華碩集團，但自截稿前未獲相關回應。

