快訊！華納兄弟正式拒絕派拉蒙1084億美元「惡意收購」 屬意Netflix入主

全球串流影視產業迎來震撼重組，串流龍頭企業Netflix宣布將斥資720億美元，折合約2.26兆新台幣，收購好萊塢巨頭華納兄弟探索公司。不過消息傳出後派拉蒙影業「搶親」介入競爭，並提出高達1084億美元，折合約3.3兆新台幣的價碼意圖攔胡，但華納兄弟探索董事會稍早正式證實，已拒絕派拉蒙提出的收購提案，並定調該行為為惡意收購，此舉也讓Netflix入主華納兄弟的可能性大幅提升。

融資保障不足成致命傷 華納董事會回絕派拉蒙敵意收購

根據路透社報導，華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）董事會在致股東信中明確表示，拒絕派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）提出的1084億美元收購案。

董事會指出，該提案無法提供足夠的融資保障，且各項開出條件皆不如先前與Netflix簽訂的協議。雖然派拉蒙執行長艾里森（David Ellison）曾向股東提出每股30美元的全現金收購要約，並宣稱獲得紅鳥資本與多家國際銀行共540億美元的債務擔保，但華納方顯然對其財務結構仍有疑慮。

經典影視庫歸屬權成焦點 哈利波特與六人行版權恐易主

若華納兄弟最終確定支持Netflix的收購提案，這場資產爭奪戰將成為影史最強轉折。收購範圍涵蓋華納兄弟歷史悠久的電影與電視製作公司，以及龐大的影視內容資料庫，其中包含《北非諜影》《大國民》等經典名片，到當代熱門作品《哈利波特》系列、《六人行》以及HBO與HBOMax串流服務。Netflix早前以720億美元現金加股票的報價，成功贏得華納兄弟非有線電視資產的競標，目前看來在董事會支持下，勝算極高。

監管批准路徑與融資夥伴變動 派拉蒙收購案再添變數

派拉蒙在監管文件中曾強調，其出價優於Netflix，且獲得監管批准的路徑更為清晰。然而，根據彭博社報導，原本預計作為派拉蒙融資夥伴之一的庫許納（Jared Kushner）旗下Affinity Partners，傳出正退出這場競購戰，這可能進一步削弱了派拉蒙的競爭籌碼。而Netflix收購華納兄弟探索公司能否通過反壟斷審查充滿變數，主要難關包括美國與歐洲的反壟斷監管機構審核、跨黨派議員與工會的強烈反對（擔憂壟斷、扼殺競爭、影響就業與電影院生態），最終仍需克服這些政治與法律上的巨大障礙。



