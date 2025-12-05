快訊／菲律賓近海生成熱帶低壓 最快恐成今年第28號颱風「洛鞍」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導
中央氣象署今（4）日上午8時發布最新訊息，菲律賓海面附近已生成一個熱帶性低氣壓，未來不排除增強為今年第28號颱風「洛鞍」（Nokaen，寮國命名，意為「燕子」）。依照目前路徑推估，該熱帶低壓將通過菲律賓中南部後進入南海，後續發展仍待觀察。
氣象署表示，今日台灣持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量偏多，局部地區將出現零星降雨，其中基隆北海岸、大台北山區與宜蘭降雨較為明顯，整體天氣偏陰雨。其他地區則為多雲到晴的天氣型態。
各地清晨與夜間氣溫偏低，普遍落在15至18度之間，空曠或近山區還會再更低，白天方面，北部與宜花高溫20至22度，中南部及台東約24至26度。本周六、日東北季風將稍減弱，氣溫回升、白天較為溫暖，但清晨與夜間仍偏涼，中南部日夜溫差大。大多數地區為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫降雨。
下週一東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼，迎風面水氣增加，桃園以北、東半部與恆春半島降雨機率提升，中南部仍為多雲到晴。
