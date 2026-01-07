快訊／菲律賓近海規模6.4地震 無海嘯風險

[Newtalk新聞] 受到「強烈大陸冷氣團」和「輻射冷卻」的影響，清晨寒冷低溫，最低溫在金門僅5.8度。氣象粉專「林老師氣象站」指出，這波冷空氣將持續到9日；預計10日冷氣團才會開始減弱，不過輻射冷卻持續影響，各地早晚仍寒冷；11日冷氣團減弱至東北季風等級。 受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻持續影響，各地清晨寒冷，最低溫度再度下降。根據氣象署資料，全國有16個地區低於9度，其中離島最低溫的地區在金門5.8度、本島最低溫的地區在新北石碇8.4度。不過今日水氣減少，迎風面將會從濕冷轉成乾冷。 對此，「林老師氣象站」指出，預計到9日清晨，各地都會是日夜溫差大、低溫寒冷的天氣。預計中部以北、宜蘭及金、馬地區低溫約8至12度，南部、花東及澎湖地區攝氏12至16度之間；沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現攝氏10度以下的機率。 10日起，強烈大陸冷氣團開始稍稍減弱，白天氣溫略為回升；不過，受輻射冷卻影響，各地早晚仍為寒冷，西半部日夜溫差大。11日以後，強冷空氣還會再進一步減弱，強度有機會降為東北季風增強等級。查看原文更多Newtalk新聞報導今年底完工！內政部補助逾4千萬 助中市府提升一中商圈行

新頭殼 ・ 42 分鐘前 ・ 發表留言