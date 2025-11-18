快訊／萬人急了！普發金網站「大當機」？ 數發部：Cloudflare大出包

財經中心／師瑞德報導

國際資安商 Cloudflare 突發服務異常，導致普發現金網站（10000.gov.tw）連線不穩、無法開啟。數發部證實此為全球性問題，正緊急與 Cloudflare 合作搶修。數發部強調，民眾領取權益不受影響！呼籲急需領現者請保持耐心，改用 ATM 方式領取。（圖／翻攝畫面）

數位發展部今（18）日發布緊急聲明指出，因國際網路資安服務商 Cloudflare 發生服務異常狀況，導致國內部分政府重要網站運作受到影響。其中，民眾領取普發現金的官方網站（10000.gov.tw）亦出現連線不穩定或無法正常開啟的情形。

Cloudflare 異常影響全球 數發部緊急聯繫

數發部表示，今日晚間7點48分，Cloudflare 官方網站公告發生網路連線異常問題，導致全球使用其網路資安服務的網站普遍受到影響。數發部已在第一時間與 Cloudflare 官方聯繫，目前雙方正密切合作，研擬並採取必要措施，加速恢復系統的穩定運作，同時積極釐清問題根因與影響範圍。

廣告 廣告

民眾領取權益不受影響 呼籲改用 ATM

數發部強調，儘管普發現金網站因 Cloudflare 網路服務中斷而偶有連線不穩，但此狀況並不會影響民眾領取普發現金的權益。

數發部呼籲民眾保持耐心，如遇網站連線不穩或無法正常開啟的情形，可稍後再重新嘗試。對於急需領取現金的民眾，則建議改用 ATM 領現方式領取普發現金，以確保能順利取得款項。數發部將持續掌握國際金融局勢與資安狀況，確保網路服務盡快恢復正常。

更多三立新聞網報導

兇手是誰？台股摔近700點 金管會安撫：台股不是亞洲最慘

獨家／全裸登山俠被拍到了！光滑流暢零風阻 網友企圖圍捕竟「追不到」

獨家／超暖！普發現金1萬變愛心海嘯 首週捐款突破八百萬台灣人真有愛

DRAM失控式上漲！法人這樣看南亞科

