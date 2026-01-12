快訊／萬里工安意外！工人維修溫泉涵管 吸入過量硫化氫1命危昏迷

社會中心／新北報導

，鐘姓工人（44歲）和楊姓工人（45歲）進行溫泉涵管維修作業時，疑吸入大量硫化氫昏倒在涵洞內。（圖／翻攝畫面）

新北市萬里區今天（12）下午1時許發生一起工安意外，鐘姓工人（44歲）和楊姓工人（45歲）進行溫泉涵管維修作業時，疑吸入大量硫化氫昏倒在涵洞內，警消人員獲報到場救援，鐘男送醫前已無呼吸心跳，楊男意識昏迷，傷者皆已送醫急救，詳細事發原因仍待釐清。

警消指出，12日13時34分獲報，萬里區清水18號之5涵洞內發生意外，救護人員到場後，發現2名男姓工人於涵洞內昏倒，作業深度約2公尺，洞口偵測到硫化氫，其中一名患者被救出時已無呼吸心跳，隨即送往金山台大醫院搶救；另一名患者意識不清，尚有呼吸及脈搏，已送往基隆長庚醫院救治。

