快訊／葉門局勢丕變！頭子潛逃 分離組織「南方過渡委員會」宣布解散

葉門地圖。美聯社



主張南葉門獨立的葉門分離組織「南方過渡委員會」（STC）9日宣布，該組織及其分支即日解散。中東聯軍8日指控，STC領袖祖貝迪（Aidarous al-Zubaidi）在阿拉伯聯合大公國的暗中協助下潛逃至阿布達比。

美聯社報導，STC秘書長塞拜希（Abdulrahman Jalal al-Sebaihi）在葉門電視台宣布，經過評估哈德拉茅省（Hadhramaut）與馬赫拉（Mahra）省近期發生的「不幸事件」，以及「所有降溫局勢的努力皆遭否決」後，該組織召開會議作出此決定。

廣告 廣告

然而，STC發言人塔米米（Anwar al-Tamimi）在X平台上發文，指出，與委員會相關的決定，只能由委員會全體成員在主席領導下做出。他的發言顯示STC內部出現分裂。

塔米米在推文中寫道：「這件事（解散）將在目前位於利雅德的STC代表團獲釋後立即執行，委員會將繼續以積極且建設性的方式參與所有政治倡議，使南方人民能夠決定他們的未來」。

更多太報報導

快訊／第5艘！美軍加勒比海查扣私運委內瑞拉石油油輪

太子集團首腦陳志遣送返中 柬埔寨副總理爆內幕「柬中合作數月」

恐成下一個目標 哥倫比亞總統：美國已對哥倫比亞構成「真實威脅」