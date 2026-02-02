快訊/葛萊美獎評委張正馨：願做台灣音樂創意歌手的推手，看好白冰冰. 費玉清.江蕙.張惠妹.吳克群

張正馨參加國際活動/照片張正馨提供

張正馨手持第59屆葛萊美獎頒獎典禮邀請函/照片張正馨提供

2026 年第 68 屆葛萊美獎（Grammy Awards）於美西時間 2 月 1 日，在美國洛杉磯加密貨幣網體育館舉行。作為全球音樂產業最具指標性的年度盛事，本屆頒獎典禮不僅反映流行音樂趨勢，更被視為國際音樂產業價值轉向的重要風向球。

張正馨是前高師大校長張壽山之女，出生書香世家，自五歲習古典音樂，打下邁進葛萊美將評委的基礎。身為 The Recording Academy（美國國家錄音學會）葛萊美獎評委，同時也是目前極少數來自台灣、長期參與國際評審體系運作的專業人士，張正馨表示，葛萊美獎從來不只是一場頒獎典禮，而是一套嚴謹且長期運作的國際音樂評選制度，更是一扇讓台灣音樂能被世界「真正聽見」的重要大門。

「如果有人願意理解制度、走進制度，我很願意替台灣有創意、有實力的音樂人做推薦。」她直言。

站在華語音樂與國際評審制度的交會點

張正馨（May Chang）具備 The Recording Academy 評委與國際音樂評審資質，每年依法可推薦符合條件的音樂作品送審葛萊美獎，並推薦優秀音樂創作者與專業音樂人申請加入 Recording Academy 會員體系。這樣的角色，讓她站在極少數能同時理解「華語音樂語境」與「國際評審標準」的關鍵位置上。 她指出，近年葛萊美獎的評選邏輯已出現明顯轉變，從過往偏重市場表現，逐步轉向更重視作品是否具備完整敘事、藝術深度與長期文化影響力。第 68 屆葛萊美獎，正好呈現出「世代交會」與「全球化並行」的競爭格局。

「格萊美從來不只是流行排行榜，而是一套關於音樂藝術、製作與文化價值的專業對話。」張正馨說。

台灣音樂，其實早已具備世界級實力

也正因如此，她長期關注台灣音樂人如何被放進正確的國際脈絡中。從演唱詮釋、專輯完整度、製作概念到類別選擇，她以評委的專業視角，重新思考台灣音樂在國際舞台上的位置。 在她看來，台灣其實早已具備足以參與世界級評選的實力。無論是 70 歲仍持續創作、與時代同行並不斷提攜新人的白冰冰，或是 費玉清在華語聲樂美學上的代表性成就，都具有高度文化辨識度與國際對話潛力。

此外，江蕙深具文化厚度的演唱藝術、張惠妹橫跨世代的聲音力量，也都是她認為極具國際討論價值的台灣音樂代表。 張正馨也特別提到吳克群的音樂。她指出，吳克群最可貴之處，在於其創作始終忠於自我，無論在旋律語言、歌詞敘事或整體製作風格上，都清楚展現出個人生命經驗與藝術立場。

「這種不迎合、不複製市場公式的創作態度，正是國際音樂評審體系高度重視的核心價值之一。」她說。 「差別只在於，有沒有進到對的門裡，被對的人用對的方式看見。」

為台灣音樂建立可被理解的制度通道

張正馨強調，與其說自己在「推薦作品」，不如說是在為台灣音樂建立一條可被理解、可被尊重的制度型通道。出身台灣的她，希望讓更多台灣音樂人理解國際評選的語言，逐步進入全球專業音樂社群。 對她而言，真正重要的從來不是某一次得獎，而是讓台灣音樂創作者能夠持續站在世界音樂生態中，被平等評價、被專業討論。 「當制度被理解，機會才會真正開始。」她說。

談及近年席捲全球的「Taylor Swift（泰勒絲）經濟學」，張正馨指出，泰勒絲的巡演早已不只是演唱會，而是一場能引爆城市的文化盛事。從粉絲經濟、門票秒殺，到住宿、交通與周邊消費全面升溫，每到一站都為城市帶來驚人的文化話題與經濟效益。

她認為，推薦台灣音樂人走向葛萊美舞台，不只是為個別創作者爭取機會，更是在推薦台灣，讓台灣的音樂與文化被國際真正看見。

從古典鋼琴到國際評審的養成之路

值得一提的是，張正馨為前高雄師範大學校長張壽山之女，自幼在深厚的人文與教育環境中成長，五歲即開始學習古典鋼琴，長年累積扎實的音樂基礎，並逐步發展為鋼琴即興作曲家。這樣橫跨古典訓練、創作實踐與國際評審制度的背景，也成為她能精準理解不同音樂文化與評選語言的重要基礎。 葛萊美獎隸屬於 The Recording Academy（美國國家錄音學會），其評選制度向來以專業性與同儕評審聞名。而張正馨，正是那位願意站在制度與文化之間，為台灣音樂創作者推開世界之門的人。