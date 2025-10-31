快訊／蔡依林來了！大巨蛋連3場開唱日期、搶票時間看這裡
天后蔡依林（Jolin）暌違6年的新專輯《Pleasure》備受全球樂迷喜愛，《鏡報》7月獨家掌握她12月底將登上台北大巨蛋舉辦跨年演唱會，歌迷等待許久，今（31日）終於迎來好消息，Jolin正式宣布將於2025年12月30日、31日及2026年1月1日 一連三天登上台北大巨蛋，舉辦「JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025–2026」。
Jolin出道26年首度攻上大巨蛋舞台，將化身「愉悅之母」，打造出充滿慾望與快樂的奇幻「人間樂園」，陪粉絲狂歡迎接新年。繼5年前「UGLY BEAUTY」巡演締造魔幻感官盛宴，Jolin這次「PLEASURE」巡演規模全面升級，為容納４萬名觀眾的大巨蛋量身打造「主舞台＋延伸舞台＋恆星舞台」三重結構，呈現沉浸式互動體驗。她將近距離與粉絲零距離互動，打造 360 度全景視覺震撼。
演唱會團隊這回再度邀請澳洲 Squared Division 操刀，誓言融合前衛時尚與極致舞台美學，帶來顛覆想像的音樂宇宙。Jolin表示：「隨著舞台升級，挑戰更大，我想以更大膽的視覺與聽覺，帶大家進入這場瘋狂又愉悅的冒險旅程！」
演唱會靈感來自15世紀畫家波希（Hieronymus Bosch） 的名畫《人間樂園》，Jolin認為「愉悅不是罪，慾望值得被擁抱」，希望透過音樂與舞台藝術讓觀眾「看見、接納並釋放自己的七情六慾」，在音樂中找回純粹的快樂。Jolin興奮喊話：「人間樂園任我打造！誠摯邀請大家一起踏入蔡依林的人間樂園！」
此外，蔡依林本周11月2日將在台北流行音樂中心舉辦《PLEASURE》簽名會，並於活動上搶先演唱新歌。簽名會後，她將飛往 洛杉磯展開一個月閉關魔鬼訓練，為大巨蛋演唱會備戰。她表示：「要用音樂釋放快樂，用愉悅迎接新篇章！」
購票資訊
演唱會門票將於 11月22日上午10點 開放國泰世華 CUBE 信用卡卡友優先購票（限購4張），中午12點 台灣大哥大購票專區開放（限購2張），下午2點起 JOLIN 官網會員也可限量搶先入手。11月23日中午12點 全面開賣，購票請洽KKTIX售票系統。
