快訊／蔡其昌登記選民進黨團總召！ 對決柯建銘

面對黨內勸進，蔡其昌宣布登記參選民進黨立院黨團總召，強碰現任總召柯建銘。（翻攝蔡其昌臉書）

立法院新會期將至，民進黨團幹部部分，現任總召柯建銘表態登記，而接棒呼聲高的民進黨立委、中職會長蔡其昌，面對黨內勸進，今（29日）下午宣布登記參選總召。

蔡其昌臉書全文如下：

這段時間，陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望我能在這個階段，多分擔一些責任。

對每一份信任與期待，我都放在心上，也心懷感謝。

我並不是一個習慣談論位置或角色的人。對我來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好。也正因如此，面對大家的勸進，我其實思考了很久的時間。

民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持，都是我們重要的資產；而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量。在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然，也值得珍惜的。

在大家的勸進與鼓勵之下，我選擇站出來登記。這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓我們更團結、更有共識。

無論結果如何，我都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行。對我來說，最重要的不是個人的角色，而是我們能不能一起，把國家照顧好，把該做的事做好。

最後，我也想藉這機會表達，當前朝野確實緊繃，社會也承受極大的對立，但我始終相信，立場可以不同，對國家的責任不該有距離。如果有機會承擔，我期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

