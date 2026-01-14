快訊》蔡易餘大勝26％！21日將代表民進黨參選嘉義縣長

民進黨嘉義縣長初選民調，立委蔡易餘（右）大勝議員黃榮利（左）。 圖：民進黨提供

[Newtalk新聞] 民進黨本週執行高雄、台南、嘉義縣長初選民調，高雄市長初選已經由立委賴瑞隆勝出。民進黨今（14）日公布嘉義縣長初選結果，由立委蔡易餘勝出，將代表民進黨參選嘉義縣長，並預計1月21日中執會後召開記者會提名。議員黃榮利以超過26％的幅度落敗。

民進黨本週執行初選區民調，嘉義縣昨晚完成民調，黨中央邀請參選人或其代表在今天上午10時30分在黨中央開封民調。

民進黨公布民調數據，根據中央黨部民調，蔡易餘63.5224%、黃榮利39.0245%；精湛民調，蔡易餘67.5559%、黃榮利37.5963%；大地民調，蔡易餘63.3621%、黃榮利37.9640%。

廣告 廣告

根據三個執行單位結果平均，蔡易餘64.8135%、黃榮利38.1949%。

民進黨表示，秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和兩位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場兩位候選人代表。過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

F-16V黑盒子訊號斷續 「TaiwanADIZ」Po對照殘骸照片籲各國協尋

拜中俄朝鮮所賜 日本民眾對自衛隊有好感比例破紀錄達到93.7%