快訊／蔡英文新年春聯揭曉！「最暖4字」祝福台灣人：幸福、收入都加碼

政治中心／許智超報導

隨著農曆新年即將到來，前總統蔡英文今（12）日在臉書公布她今年的春聯，並開放大家下載、自行印製。她也坦言，今年的春聯想換風格，更平易近人、簡單好懂，因此選了「福氣加碼」四個字，希望大家不只福氣，連幸福、勇氣及收入都加碼！

蔡英文在臉書發文表示，她去爬山的時候，偶爾會看到有人貼「蔡英文的春聯」，而今年的春聯，自己想換個風格，可以平易近人、簡單好懂一點，因此選了「福氣加碼」四個字。

蔡英文提到，她請何景窗老師替自己提字，希望在新的一年，大家不僅「福氣加碼」，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼。

從今日起，蔡英文的春聯已開放下載，民眾可以自行印製。

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「好可愛的字」、「天啊，台灣媽媽的春聯太可愛了，好喜歡喔」、「小英總統，新年快樂」、「小英總統最貼心」、「台灣更好，福氣滿滿」、「好棒啊！小英總統的祝福！已下載！」、「謝謝小英總統給台灣人民底氣」。

