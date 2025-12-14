快訊／蕭敬騰岳父林光寧離世...享年75歲 Summer悲曝「沒有爸爸的第一天」

林有慧（左）悲曝父親林光寧（右二）離世。翻攝Summer Lin臉書

75歲資深藝人林光寧是知名經紀人林有慧（Summer）父親、蕭敬騰岳父，今年9月傳出因呼吸困難進加護病房，經過3個多月治療及養病，最終仍不敵病魔，Summer在社群上發文悲曝：「2025/12/14沒有爸爸的日子Day 1。」

Summer發文提到：「從9月到昨天，老爺經歷三次搶救，前兩次都順利過關，這一次，他離開了（2025/12/13下午3：30享年75歲）。老爺是因為吸入性肺炎入院的，住院期間因為一直出現新的症狀，前後交叉會診非常多主治醫師，辛苦老爺、辛苦北醫醫療團隊了。」

林有慧分享童年照片。翻攝Summer Lin臉書

過去3個月陪病逗笑 沒爸爸的第一天哭到眼花

提到這3個月，Summer形容：「只要在台北的期間，每天到病房跟老爺聊天已經是我們的日常，我每次都會問他，今天有沒有不舒服？他也都會大聲的回答我，沒有，弟弟負責唱歌跳舞逗他，蕭先生（蕭敬騰）負責按摩拉耳朵，為了讓他不會覺得無聊，我會給他報告周遭進度，刻意和媽媽弟媳大聲聊天，每天老爺用盡力氣回覆的幾個字，揮的幾下手，成為我們全家的動力。」

沒有爸爸的第一天，Summer難過表示：「昨晚睡前躺在床上，想著今天起床不用再去北醫了，明明是空空的感覺，胸口卻有大大的異物壓迫，這兩天眼睛哭到視線一直很模糊，換了三種眼藥水都無效，沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他。」



