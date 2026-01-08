快訊／蕭煌奇結婚了！「甜曬婚戒」愛妻身分曝光

蕭煌奇宣佈結婚喜訊。（圖／翻攝自臉書）





「金曲歌王」蕭煌奇在2025年繳出非常豐盛的成績單，不僅參加世壯運奪下金牌；國語專輯《沒事的》第三度角逐金曲獎「最佳華語男歌手」，還推出全新台語專輯《做一個惜情軟心的人》，並在北京舉辦發布會，更於北流開唱慶祝出道20週年演唱會《朋友你現在好嗎?》，真的非常充實！2026甫開始蕭煌奇也宣布一個震撼的好消息，於2026年1月8日登記結婚，成為人夫！

蕭煌奇結婚了。（圖／華納音樂提供）

2026的新願望蕭煌奇許下未來可以舉辦全新不同以往形式的演唱會，更期望與交響樂團合作，展開嶄新的音樂旅程；面對工作總是接受各種挑戰的蕭煌奇也不忘享受生活，今年他決定告別黃金單身漢的身分，笑稱做一個惜情軟心的人也找到了另外一半，決定與另外一半攜手共度下半場人生，選擇於今天與交往一年多的女友前往戶政事務所登記，在家人的見證下完成這幸福神聖的一刻。

對於老婆的身分，蕭煌奇很低調，表示兩人是透過朋友結識的，彼此相談甚歡，老婆也很喜歡蕭煌奇的音樂，在經過一年多的日子裡，雙方決定共組家庭，蕭煌奇不改幽默的說：「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」也感謝身邊友人的祝福。



