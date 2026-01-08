快訊／蕭煌奇結婚了 IG曬戒指照「沒有要開玩笑」

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

金曲歌王蕭煌奇今（8）日驚喜宣布，已於上午在雙方家人見證下，正式前往戶政事務所登記結婚。他在農曆新年前夕甜蜜宣布脫單，終結未婚身分，消息一出隨即獲得廣大粉絲與圈內好友的熱烈祝福。

金曲歌王蕭煌奇今（8）日驚喜宣布，已於上午在雙方家人見證下，正式前往戶政事務所登記結婚。（圖／翻攝自蕭煌奇IG）

回首剛結束的2025年，對蕭煌奇而言無疑是「事業與體力」全面爆發的里程碑。他不僅在跨界的「2025雙北世界壯年運動會」帕拉柔道項目中力克對手、勇奪金牌，展現前國手的堅毅意志。音樂本業更是多點開花，先是以國語專輯《沒事的》三度角逐金曲歌王，隨後發行的台語專輯《做一個惜情軟心的人》也大獲好評，更登上台北流行音樂中心圓滿舉辦出道20週年演唱會。

廣告 廣告

在行程如此緊湊的一年裡，蕭煌奇低調經營著感情，與另一半穩定交往一年多。不過對於這位「神祕新娘」的身分，蕭煌奇抱持低調保護的態度。僅在社群平台上發布一句：「今天沒有要跟你開玩笑，我結婚了、請大家為我們祝福。」

從2025年的金牌殊榮與金曲肯定，到2026年初完成終身大事，蕭煌奇正式邁向人生下一個幸福階段。

更多FTNN新聞網報導

陳漢典、Lulu富士山絕美婚紗照曝光！偷藏「幸福密碼」 甜蜜告白閃瞎人

才宣布結婚！長澤雅美經紀公司突發聲 曝她承受巨大精神負擔恐懼

《繼承者們》演員宣布結婚引退！趙潤宇發女友合照放閃：遇見想共度一生的緣分

