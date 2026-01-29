快訊／藍新竹縣長初選內鬥！陳見賢宣布辭黨部主委：盼黨內回歸理性

記者詹宜庭／台北報導

國民黨2026新竹縣長協調陷入困局，包括立委徐欣瑩、副縣長陳見賢皆有意參選。陳見賢今（29日）表示，任何政治攻防，都不該讓支持的鄉親承受壓力，更不該傷害基層的情感。因此，在完成相關程序後，他將正式請辭黨部主委一職，盼望一切紛擾能就此止於他，讓黨內回歸理性，也讓社會焦點回到政策與民眾真正關心的福祉。

國民黨新竹縣議員蔡志環昨日指控，許多自稱「黨部志工」的年輕人挨家挨戶拜訪選民，實際上卻是幫徐欣瑩拉票，甚至與長輩發生拉扯、導致長輩跌倒受傷。對此，陳見賢指出，將近9年來，國民黨在新竹縣走過許多風風雨雨，靠著團結一起撐過困難、一起扛起責任。近期因為一場初選，他成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，這些攻擊他都選擇正面承擔，但這幾天，他親眼看見部分黨員長輩因此受到驚擾，甚至受傷，這讓他感到非常不捨，也非常難過。

陳見賢強調，國民黨的精神人民永遠應該放在第一位。任何政治攻防，都不該讓支持的鄉親承受壓力，更不該傷害基層的情感。因此，在完成相關程序後，他將正式請辭黨部主委一職，盼望一切紛擾能就此止於他，讓黨內回歸理性，也讓社會焦點回到政策與民眾真正關心的福祉，「我會繼續站在這塊土地上，為新竹縣、為鄉親努力，角色可以轉換，責任不會改變，再次感謝一路相挺的夥伴，謝謝大家。」

