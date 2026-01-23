快訊／藍營提案「國民黨三長vs.行政院三長」電視辯論 立院逕付二讀

國民黨團提案就總預算案部分內容進行「國民黨三長vs.行政院三長」的3場電視辯論會。（鏡報鄒保祥）

中央政府總預算案審查延宕至今，行政院長卓榮泰日前下戰帖辯論，藍白則喊透過電視辯論，國民黨團今於立法院院會提案，就攸關重大民生之新興資本支出及新興計畫之部分，進行「國民黨三長vs.行政院三長」的3場電視辯論會。院會依照黨團共識，逕付二讀，交付黨團協商，並由國民黨團召集協商。

國民黨團提出討論事項，建請院會決議115年中央政府預算中，攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫部分，於電視台舉行辯論會，請公決案。

據國民黨團提案內容，指有鑑於行政院不執行、不副署立法院三讀通過的法案，拒決依法編列以生命捍衛國家的志願役軍人加薪，及警消退休金替代率提高性預算，以致立法院無法審查未依法編列的115年度中央政府總預算案，然立法院將具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫預算同意行政院先行動支，避免影響國計民生。

國民黨團痛批，行政院長卓榮泰無心無能，常於政治操作，罔顧政院對立院負責，竟逕自喊話要求立法院辯論預算，卻又龜縮反悔，根本角色錯亂。

因此，國民黨團表示接下卓的戰帖，建請院會做成決議，針對115年度中央政府總預算案中，攸關重大民生之新興資本支出及新興計畫之部分，於電視台舉行3場全國轉播之辯論會，由「國民黨三長vs.行政院三長」方式進行。

國民黨團嗆說，卓榮泰別言而無信、出爾反爾，也別學總統賴清德沒出席（沒出息）彈劾案，反錯失向全民說明機會，讓全體國人清楚明白預算爭議之處，接受全民的檢視及裁判，是否有當？請公決案。

