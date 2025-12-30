快訊／藍營竹縣長人選3搶1！今日開閉門會議 林思銘確定退初選

記者羅欣怡／新竹報導

立委林思銘確定退出國民黨黨內初選。（圖／資料畫面）

國民黨新竹縣長之戰，立委林思銘、徐欣瑩以及副縣長陳見賢紛紛表態角逐，今（30日）國民黨副主席兼秘書長李乾龍親自前往新竹縣長官邸與3人進行協調，最終達成共識，林思銘願意退出初選。徐欣瑩以及陳見賢誰會出線，還要再進一步協商。

今日國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華、新竹縣前縣長邱鏡淳、新竹縣長楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮齊聚縣長官邸，接近11點半時，林思銘率先抵達，隨後陳見賢、徐欣瑩陸續前來，與國民黨中央進行閉門會議。經過2個半小時的討論達成共識，林思銘確定退出黨內初選。

縣長楊文科透露今日協商的共識。（圖／翻攝畫面）

楊文科指出，非常感謝林思銘決定讓賢，他不參與這一次的黨內的提名參選，現在由兩位同志繼續來溝通協調，很高興的是今天只是交換意見不是定生死，事實上他們也不是選邊站而是為了選舉勝利來鋪路，未來會是愈來愈樂觀。

徐欣瑩仍表達參選決心。（圖／翻攝畫面）

徐欣瑩表示，協商中有表達一路以來民眾非常期盼自己來為新竹縣民擴大服務的立場，今日協調還沒有一組出來，黨中央有特別傳達鄭麗文主席的指示，明年3月前各縣市的人選都要確認，新竹縣的部分會再繼續討論。

陳見賢也說，新竹縣要更好，國民黨一定要更團結，中華民國要走得穩，更需要大家共同守護。唯有彼此信任、站在一起，才能真正替地方發聲。我也將持續勤走基層、傾聽民意，和大家一起為新竹縣的未來努力打拚，對於今日的協商並未有過多著墨。

