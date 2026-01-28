快訊／「藍營老將」驚傳辭世！享壽87歲 公祭時間曝光

政治中心／陳慈鈴報導

國民黨籍、前蘇澳鎮長李坤山驚傳辭世，享壽87歲。消息一出，令各界震驚不捨。關於他的公祭時間也曝光了。

李坤山辭世將舉行公祭

根據《自由時報》報導，李坤山的公祭時間預計在2月10日上午10點舉行，地點就在蘇澳住宅。

蘇澳老鎮長李坤山

據悉，李坤山是宜蘭縣蘇澳鎮第13、14屆的鎮長，當時他以發展觀光為目標，治理水患為職志，經過多年的努力，終於有一番成果。他曾回憶自己在初掌鎮政時，每逢豪大雨則一夜不能閤眼，經常半夜披衣而起，跪在神明前祈求全鎮平安，那時，不只中原路一帶低漥地區淹水，連蘇澳海事職校都成汪洋，身為鎮長，心實不安，決心全力爭取經費改善，不惜多次跪求時任省長的宋楚瑜。

廣告 廣告

李坤山說，也許是誠心動天，層峰撥錢下來，先後改善後湖排水、蘇西水門、特一號道路下水道排水系統，化解蘇澳市區水患，浚深白米溪，預防溪水越堤灌進永樂四里；如今，接連幾個颱風過境，甚至從蘇澳附近登陸，溪水暴漲，都沒有淹水。

「蘇澳的未來榮景，要靠觀光」，李坤山說這是他一貫的看法，為了尋求恢復往日繁華，在他任內全力發展舉世奇珍─蘇澳冷泉，獲得交通部高度肯定，列入六年開發計畫，補助一億二千萬元，連鎮長特別補助也投入，冷泉再造終於成功，更被中央列入示範溫泉，優先開發。

蘇澳冷泉一舉聞名

過去李坤山為了打開冷泉知名度，舉辦了六次冷泉嘉年華會，四次冷泉公主選拔（其中一次因SARS停辦），吸引十餘萬遊客到蘇澳，國外媒體競相報導，日本更是重視，蘇澳冷泉在國際間一舉成名。活動期間，同時搭配蘭花和寒梅促銷，打響蘇澳的農特產。搭配蘇澳冷泉的開發，他還闢建了七星嶺古步道，沿步道而行，可以欣賞晨曦與落日之美，鳥瞰新馬平原、蘇澳國際港、南方澳漁港，不論晴雨風光都好美，原生動植物也相當豐富，還成了宜蘭縣內知名的步道。

更多三立新聞網報導

可愛動物集體暴斃！竟是同業「空拍機投毒」 園方心碎：不可饒恕

誰會披綠袍選台北市長？學者揭賈永婕參戰機率 曝最可能人選是她

越南女博士返台變欠稅大戶限制出境！移民署回應了 律師曝1招解套

全台大降溫日夜差逾10度！「最冷時段」曝光 回暖時間出爐

