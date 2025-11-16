快訊》藍白主席會談下週登場 黃國昌證實：下週將與鄭麗文會面

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文上台後，外界關注未來「藍白合」走向，而日前戰鬥藍召集人趙少康搶先一步與民眾黨主席黃國昌會面，引發各界遐想。對此，黃國昌今（16）日受訪時證實，將於下週與鄭麗文正式會面，並且以全程公開方式舉行，相關細節會再進一步對外報吿。

民眾黨今日於基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，民眾黨主席黃國昌於會前接受媒體聯訪。

黃國昌指出，從鄭麗文當選國民黨主席之後，一直跟國民黨中央有密切保持聯繫，兩黨的主席會面在下週就會正式舉行。雙方的黨務主管在昨天已經會面，具體溝通場地、時間細節，很快會對外公布。方式是全程公開，讓大家知道國民黨、民眾黨未來在聯合治理、兩黨的合作想法，以及前景的方向。

他接著說，兩個政黨彼此合作初衷都是讓台灣變更好，讓台灣人過更好生活。因此，雙方一開始對於地方治理的願景、推動改革政策，先從願景、政策著手，在選舉合作上，民眾黨保持最大誠意、善意，兩黨都有各自提名徵召作業，進一步談選舉合作，都需要相當的耐心與誠意。

黃國昌認為，雙方都保持同樣態度，時程可以順利推進。他指出，當民進黨不斷撕裂人民衝突時，怎麼樣展現具體作為團結台灣。

他也強調，過去這幾年可看到，在地方聯合治理議題上，絕對不是空談。基隆市長謝國樑跟民眾黨的邱珮琳副市長雖然分屬不同黨派，但合作無間，不管在交通、東岸廣場等政績，也讓基隆市民非常有感，是對地方聯合治理非常好的示範。

黃國昌最後表示，在基隆結束後，下一場會到中台灣舉辦，相關籌備細節也在緊鑼密鼓準備中，基於對於對方的尊重，還是等到細節成熟時再對外公開。展望2026年，基隆的地方聯合治理「藍白合」，未來在此基礎經驗上推進，相信是可以期待的。

