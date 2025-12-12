快訊／藍白再次輾壓！停砍教職員年改「所得替代率」 60：50票三讀通過

記者楊士誼／台北報導

反年改法案之一的「公立學校教職員退休資遣撫卹法」修正案，在藍白人數優勢下通過。（圖／記者楊士誼攝影）

在野黨推動「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」等，今（12）日上午立法院長韓國瑜召開協商，決定於下午處理年改兩案，處理完畢後院會即休息。稍早「公立學校教職員退休資遣撫卹法」以同意票60票、不同意票50票，在藍、白兩黨人數優勢下通過。

根據國民黨修法版本，此次修法重點在於退休「所得替代率」不再調降，且退休所得依在職人員調薪而調整，或按「消費者物價指數」累計成長率調整。其中國民黨部分修正草案更主張，將所得替代率認定之日期，回溯至2023年1月1日至同年12月31日的標準。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱上午受訪時表示，年金提早破產對現職人員並不公平，其次也再度凸顯世代不公，已經退休者可以繼續享受高所得替代率，現職人員卻只能視著物價指數調整，且對社會上其他職業種類不公平。鍾佳濱指出，藍白要討好自己的退休公教族群，這種鞏固自己支持者以反對年改，無疑是一大倒退也對台灣的民主法治是一大諷刺，他也強調「民進黨團堅持反對到底」。

