快訊／藍白又封殺！綠營立院院會提案審總預算 50：59票遭否決

記者楊士誼／台北報導

民進黨團書記長陳培瑜8日傍晚，再度於立院議場前守夜排隊遞案，並有黨團副幹事長范雲陪同。民進黨團今（9）日提案議程，包括中央政府總預算與1.25兆分8年執行的國防預算特別條例等，稍早在藍白優勢下，以50票贊成、59票反對遭到否決。在議場內綠營立委高舉「阻擋國防迎敵人、藍白就是吳三桂」牌子，並高喊「我要審預算」。

立院表決期間，綠營立委集體高喊「我要審預算、不要擋預算」口號，部分立委也手舉「阻擋國防迎敵人、藍白就是吳三桂」，其中民進黨立委郭國文更走到國民黨團總召傅崐萁身旁，舉起「藍白就是吳三桂」手舉牌，藍營立委則向綠營喊話編列軍人加薪預算，並手舉「賴清德拖欠軍人薪水，危害國家安全」的牌子。



