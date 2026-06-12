快訊／藍白強推「高虹安條款」 立院三讀通過《選罷法》修法

藍白強修《選罷法》，立院今天三讀通過。（陳愷巨攝）



國民黨和民眾黨在立院推動修《選罷法》第26條，欲讓宣告緩刑、獲得易服社會勞動的人得以參加選舉，被外界認為是「高虹安條款」，而立法院今天（12日）也通過修法；此外，修法後也新增，若曾犯《詐欺犯罪危害防制條例》者，將不得參與選舉。

藍白強推《選罷法》修法，讓宣告緩刑和得易服社會勞動者將可以參選，被外界認為是為了因誣告案遭判6個月徒刑的新竹市長高虹安解套，讓高得以參加年底的大選。對此，民進黨團書記長范雲也批評，民眾黨到現今都無法回答修法是否是為了高虹安量身打造，並認為修法是「藍白之間魔鬼的交易」。

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