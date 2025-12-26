快訊／藍白提案彈劾總統賴清德 立法院會贊成60人、反對51人表決通過

記者詹宜庭／台北報導

韓國瑜主持立法院會。（圖／翻攝畫面）

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，今（26日）院會進行提案表決。最終在藍白人數優勢下，立法院長韓國瑜宣布，出席者共111人，贊成60人、反對51人、棄權0人，提案通過。

針對彈劾案時程，國民黨團書記長羅智強上午受訪表示，首先，預計在1月14日、1月15日舉行兩場公聽會；1月21日、1月22日召開第一次全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到院說明，並被詢問。各黨團會推派代表出來詢問，若被彈劾人未出席的話，就改成自行發言。4月27日會按照立法院職權行使法舉行聽證會，另在5月13日、5月14日會召開第二次全院委員會，第二度邀請被彈劾人到院說明，並被詢問。最後5月19日將進行彈劾案的投票，以上時程是這次黨團大會共同的決議，期程與民眾黨一致，兩個黨團會共同提出對賴清德的彈劾案。

廣告 廣告

藍白啟動總統賴清德彈劾案程序，院會中贊成60人、反對51人、棄權0人，提案通過。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

彈劾總統時程表一次看！藍白2度邀賴清德到立法院說明 擬5／19記名投票

轟藍白提案彈劾賴清德打假球 黃帝穎：竟還有臉提總統問答「世界最扯」

賴清德怒嗆在野「怎有資格談憲政」 傅崐萁嘆遺憾：自以為台南市長

新聞幕後／賴清德為總預算轟藍白「有何資格談憲政」 黨政人士曝三原因

