快訊／藍白會登場！鄭麗文、黃國昌互送禮有深意

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日下午舉辦高峰會談。（圖／東森新聞）





國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日下午舉辦高峰會談，以「行動顧台灣」為核心精神展開深度交流，除了討論雙方國會經驗，還有藍白兩黨明年的九合一選舉該如何合作。

藍白在今日各派5人出席高峰會，會面全程公開，藍白都表示非常看好這次的會談，說「是為2026、2028開啟藍白合好的開始」，面對外界詢問「藍白合能不能在明年3月前整合好」，他們說「非常期待，更早更好」。

因為藍白合在2024年的失敗，仍有不少選民感到擔憂，不過在大罷免大失敗後，選民看見了藍白合的一絲契機，但到底誰當正、誰當副，理念和實務上該如何合作，考驗著鄭麗文的智慧。

鄭麗文、黃國昌互贈禮物。（圖／東森新聞）

會上鄭麗文、黃國昌神情自若，一同上台致意時面帶微笑心情不錯，也互贈禮物展示友好，鄭麗文送給黃國昌一對台灣藍鵲陶作，表示「喜上眉梢寓意合作帶來好兆頭，也代表我們共同的願望『台灣一定要贏』」，黃國昌則回送一座水泥鎢絲燈，解釋「代表基礎打得穩固才能蓋起高高的大樓，也代表在台灣這個昏暗不明的時刻，台灣民眾黨能跟中國國民黨一起成為點亮台灣的一盞燈」，雙方似乎已準備好釋出最大的誠意，來為未來的兩黨合作努力。

