快訊／藍白聯手惡修財劃法！卓榮泰喊「會造成更大問題」：政院全面迎戰
記者詹宜庭／台北報導
國民黨團與民眾黨團14日聯手，三讀修正通過國民黨團所提《財政收支劃分法修正案》，明訂明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年，再度加碼限縮中央財政自主。對此，行政院長卓榮泰今（17日）表示，再修訂的《財劃法》將造成更大的問題，會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算無法編列，強調「行政院會全面的迎戰」。
針對院版《財劃法》什麼時候要提出來，且在野版的部分，是否會提出憲政救濟？卓榮泰出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」時受訪回應，謝謝各位的關心，「我也覺得非常遺憾跟訝異」。上周在立法院總質詢的備詢當中就說過，這周行政院會對《財政收支劃分法》再修訂的行政院版本正式討論，且國發會以及財政部、主計總處已經在上周就發文邀請各地方政府的財主人員做最後的確認。
卓榮泰說，但立法院卻在上周五以提前的方式，匆匆忙忙的就通過了再修訂的《財劃法》，而且這個內容將造成更大的問題，會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算無法編列。這個部分行政院會在今日做最後再一次的認定內容，以及在這周四行政院院會，還是會依照明天跟地方政府談過之後，提出《財劃法》在行政院會的討論，正式的讓它通過，通過之後會送立法院來審議。
卓榮泰強調，希望能夠有一個更均衡、更公平、城鄉差距更縮短，而且全民、國民共享的一個《財劃法》，這個才是因應之道，但是對於立法院這樣的動作，在野黨團突然的這個動作，「行政院會全面的迎戰！」
