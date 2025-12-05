快訊／藍白聯手碾壓！財劃法覆議案59：50不通過
記者楊士誼／台北報導
立法院長韓國瑜4日下午召集各黨團協商，將於今（5）日改開全院委員會審查《財政收支劃分法》覆議案，審查時不邀請行政院長卓榮泰列席說明；此外，全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決，投票時間一小時。稍早投票結果出爐，藍白再次聯手以人數優勢碾壓，覆議案以同意59票對不同意50票，全案不通過。
昨日協商結論中，各黨團同意5日院會報告事項處理完畢，改開全院委員會審查《財政收支劃分法》覆議案，審查時不邀請行政院長卓榮泰列席說明，各黨團推派一位立委發言，覆議案採記名投票表決，並由各黨團推派一位立委擔任投開票監察員，投票時間一小時。
至於覆議案被否決的救濟手段為何？行政院發言人李慧芝昨日也回應，行政院是憲法機關，有守護憲法的義務，未來會在憲法的框架下採取合乎憲法的救濟手段，還是希望立法院回頭是岸，儘速審議院版財劃法，才能讓水平分配更公平、事權分配更合理。
